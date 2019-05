Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßlicher Täter nach Einbruch in Discounter in Wittrockstraße dank Zeuge schnell gefasst: 39-Jährigem droht U-Haft

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden: Ein schneller Fahndungserfolg gelang am gestrigen Sonntagnachmittag einer Streife des Polizeireviers Mitte. Dank eines aufmerksamen Zeugen, der einen Einbruch in einen Discounter in der Wittrockstraße beobachtet hatte und sogar ein Foto des mutmaßlichen Täters machte, konnten die Beamten den ihnen bereits bekannten Mann zweifelsfrei identifizieren und anschließend bei der Fahndung festnehmen. Der 39-Jährige aus Kassel soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden, da er derzeit keinen festen Wohnsitz hat. Zudem prüfen die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nun, ob er auch für mehrere Einbrüche in einen Discounter der gleichen Kette im Stadtteil Philippinenhof in Frage kommen könnte, die sich im Laufe der vergangenen Wochen ereigneten.

Der aufmerksame Anwohner hatte die Kasseler Polizei am gestrigen Sonntag, gegen 15:50 Uhr, wegen des Einbruchs über den Notruf 110 alarmiert. Wie er gegenüber der gerufenen Streife des Reviers Mitte angab, hatte der zunächst unbekannte Mann vor dem Gebäude ein Metallgestell zum Abstellen von Fahrrädern an sich genommen und damit eine Scheibe der Eingangstür eingeschlagen. Dadurch war ein Schaden von ca. 2.000 Euro entstanden. Möglicherweise weil der Täter bemerkt hatte, beobachtet zu werden, ergriff er anschließend die Flucht vom Tatort. Als der Zeuge den Beamten dann das von ihm gedankenschnell aus der Ferne aufgenommene Foto des Tatverdächtigen zeigte, erkannten diese sofort einen alten Bekannten wieder. Erst am Vormittag waren sie bei Familienstreitigkeiten im Stadtteil Wehlheiden im Einsatz gewesen, bei denen der nun gesuchte Mann eine Rolle gespielt hatte. Und auch die sofort eingeleitete Fahndung nach ihm führte wenig später zum Erfolg. Die Beamten des Reviers Mitte konnten den Tatverdächtigen noch in unmittelbarer Nähe an der Haltestelle "Kirchweg" festnehmen. Sie brachten ihn anschließend ins Polizeigewahrsam. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen in den Discounter im Philippinenhöfer Weg dauern derzeit an.

