Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal: Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich - Einlieferung ins Krankenhaus

Angeltachtal/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Verletzt wurde eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall am Sonntagvormittag in der Mühlstraße. Die aus Sinsheim stammende Frau rutschte auf der mit Laub und Schlamm bedeckten wie auch noch nassen Fahrbahn mit ihrem Pedelec und zog sich bei dem folgenden Sturz Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung an der Unglücksstelle wurde sie in das Sinsheimer Krankenhaus zur Weiterbehandlung eingeliefert. Ob bzw. in welcher Höhe Schaden entstand, ist derzeit noch unklar.

