Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Hoffenheim: Einbruch in Anwesen in der Straße "Am Ring"

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Zeit zwischen Freitag, 14.30 Uhr und Samstag, ca. 15 Uhr das Fenster eines Anwesens in der Straße "Am Ring" im Sinsheimer Stadtteil Hoffenheim auf und durchwühlten im Innern sämtliche Räume und Behältnisse. Ob die Einbrecher Gegenstände gestohlen haben, ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

