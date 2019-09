Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: 22-Jähriger randaliert

Duisburg (ots)

Ein 22 Jahre alter Mann hat am Mittwochmorgen (25. September, 7:25 Uhr) auf der Koloniestraße randaliert. Er hatte zunächst in einem Hauseingang geschlafen und dann, nachdem ihn Anwohner geweckt hatten, gegen geparkte Autos getreten. Diese Zeugen hatten die Polizei gerufen, die den jungen Mann in der Nähe des Tatorts aufspürte. Auf die Beamten machte der Duisburger einen alkoholisierten Eindruck, was ein Vortest bestätigte. Während der Überprüfung seiner Personalien beschimpfte er die Polizisten ("Arschloch, Hurensohn"). Zur Beruhigung und Ausnüchterung nahmen sie ihn deswegen mit ins Gewahrsam. Dort angekommen, wehrte er sich erneut, schimpfte und trat nach den Beamten. Sie konnten den Mann schnell überwältigen. Zur Beruhigung und Ausnüchterung blieb er im Gewahrsam. Er muss jetzt mit einem Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen. (stb)

