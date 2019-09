Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Ungebremst aufgefahren

Duisburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochnachmittag (25. September) eine 23-jährige Fahrerin mit ihrem Renault Clio auf der Dr.-Hans-Böckler-Straße einem Abschleppwagen ungebremst aufgefahren. Nach ersten Erkenntnissen musste der 47-jährige Fahrer wegen des Rückstaus an einer roten Ampel halten. Der Clio wurde durch den Unfall so beschädigt, dass die Feuerwehr das Dach abtrennen musste, um die junge Frau zu bergen. Rettungskräfte brachten die Duisburgerin ins Krankenhaus, in dem Ärzte sie stationär behandeln. Lebensgefahr besteht zurzeit nicht. An ihrem Wagen entstand ein Schaden von mindestens 4.000 Euro. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell