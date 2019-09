Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg: Tipps gegen Einbrecher - Polizei berät vor Ort

Duisburg (ots)

Wie sichere ich meine eigenen vier Wände, Türen und Fenster? Die Experten von der kriminaltechnischen Prävention geben am kommenden Montag, 30. September, im Stabilo-Markt, Am Alten Schacht 3, praktische Tipps zum Einbruchsschutz. Unter dem Motto "Beratung vor Ort" stehen die Kripo-Beamten in der Zeit von 14 bis 18 Uhr der Bevölkerung Rede und Antwort. Sie informieren zu Beginn der dunkleren Jahreszeit, wie jeder sein Zuhause besser vor Einbrechern schützen kann. (stb)

