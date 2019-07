Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittlungen nach angezeigtem Raub - Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Neuss (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (28.07.) soll es, gegen 05:10 Uhr, zu einem Raubüberfall in der Neusser Innenstadt gekommen sein. Ein 26-jähriger Hildener schilderte der Polizei, dass er zu Fuß auf der Straße "Hamtorwall" unterwegs gewesen sei. Plötzlich sollen sich ihm vier Unbekannte, im geschätzten Alter von 18 bis 20 Jahren, von hinten genähert haben. Einer aus dem Quartett hielt ihm plötzlich ein Messer vor und forderte die Herausgabe seiner Wertsachen. Der 26-Jährige ging auf die Forderung ein. Anschließend verschwanden die Täter mit seiner Geldbörse und einem Apple iPhone in Richtung Erftmühlengraben.

Das unverletzte Opfer begab sich zunächst zu seiner Arbeitsstelle und erstattete erst am Abend Anzeige bei der Polizei in Hilden. Die flüchtigen Tatverdächtigen können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Person (Mann mit dem Messer) zirka 170 bis 175 groß, schlanke Statur, Dreitagebart, kurze braun/schwarze Haare, dunkle Brille , bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer beigen Hose und dunklen Schuhen.

2. Person ungefähr 190 Zentimeter groß, kräftige Figur, Glatze, bekleidet mit einem gelben Muskelshirt und einer kurzen hellen Hose.

3. Person etwa 170 Zentimeter groß, schlanke Statur, längeres dunkles Haar zum Zopf gebunden und an den Kopfseiten rasiert, bekleidet mit einem schwarz/braun gestreiften T-Shirt mit weißen Applikationen, grüner Hose und weißen Nike Sneakern.

4. Person zirka 170 bis 175 Zentimeter groß, schlanke bis dünne Statur, helle mittellange Haare, trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit abgeschnittenen Ärmeln (mit weißem Schriftzug), eine kurze schwarze Sporthose und hatte ein Tattoo am linken Oberarm (Stern mit Schriftzug).

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei auch nach einem Pärchen, welches sich kurz vor dem Vorfall auf der gegenüberliegenden Straßenseite befunden haben soll. Es könnte sich um wichtige Zeugen handeln. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

