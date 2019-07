Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tageswohnungseinbruch in Gnadental - Polizei bittet um Hinweise

Neuss (ots)

Am Samstag (27.07.) kam es am Weißdornweg zu einem Tageswohnungseinbruch. Zwischen 17:30 und 18:20 Uhr gelangten der oder die unbekannten Täter, durch Aufhebeln der Terrassentür in das Einfamilienhaus. Hier durchsuchten sie die Räume nach Wertsachen. Was den Einbrechern an Diebesgut in die Hände fiel, ist noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Betrüger, Diebe und Einbrecher kaum eine Chance. Die Wachsamkeit in Bezug auf verdächtige Fahrzeuge und Personen, die offenbar die Gegend auskundschaften, sollte nicht an der eigenen Haustür enden. Wer Fremde auf Nachbars Grundstück sieht oder Personen, die offenbar "Schmiere" stehen, sollte unmittelbar die Polizei informieren und den Notruf 110 wählen.

