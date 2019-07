Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei fahndet nach Tatverdächtiger

Jüchen (ots)

Am Samstagabend (27.07.), gegen 19:20 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass eine unbekannte Frau versucht habe, in ein Haus an der Jülicher Straße einzubrechen. Die junge Täterin versuchte, nachdem sie an der Haustür "Sturm" geklingelt hatte, das Badezimmerfenster aufzuhebeln. Als die vermeintliche Einbrecherin bemerkte, dass sich noch Bewohner im Haus aufhielten, ließ sie von ihrem Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Tatverdächtige kann, nach Angaben der Zeugen, folgendermaßen beschrieben werden: etwa 160 Zentimeter groß, 16 bis 17 Jahre alt, schwarze Haare, schlanke Statur, bekleidet mit einem roten Oberteil, mit kurzen Ärmeln.

Eine Fahndung durch die Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben oder Hinweise auf die Flüchtige geben können, die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 zu informieren.

