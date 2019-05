Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wohnungseinbruch - Wurden Täter gestört ?

Heidelberg (ots)

In die im 1. OG gelegene Wohnung eines Anwesens "Im Emmertsgrund" brach am Montag kurz nach 13 Uhr ein bislang unbekannter Täter über die aufgehebelte Balkontüre ein und durchsuchte offenbar gezielt die Küche. Eine Bewohnerin des Hauses beobachtete das Geschehen auf dem Balkon und ließ die Polizei verständigen. Der Einbrecher, der die Frau vermutlich wahrgenommen hat, flüchtete sofort aus dem Küchenfenster in unbekannte Richtung und verlor dabei offenbar mehrere Goldmünzen, einen kleinen Goldbarren und Schmuck.

Welche Gegenstände er letztlich doch erbeutet hat, ist bislang noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern noch an. Hinweise zu dem Täter nehmen die Beamten des Polizeipostens Emmertsgrund, Tel.: 06221/381518, entgegen.

