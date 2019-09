Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Planenschlitzer rauben Druckerpatronen

Duisburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25. September, 1:45 Uhr) haben Unbekannte "Am Schlütershof" an einer Tankstelle die Plane eines Lkw aufgeschlitzt und zehn Paletten mit Druckerpatronen entwendet. Einer der beiden Täter schlug die Scheibe der Fahrerkabine ein und bedrohte den darin übernachtenden 45-jährigen Fahrer. Danach flüchtete das unbekannte Duo. Die beiden sollen etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Zeugen, die genauere Angaben zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen machen können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 280-0. (stb)

