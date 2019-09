Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Metalldiebe brechen in leerstehendes Gebäude ein

Duisburg (ots)

Ein 36-jähriger und ein bislang unbekannter Mann sind am Dienstagnachmittag (24. September, 16 Uhr) auf der Königstraße in ein leerstehendes Bürogebäude eingebrochen. Die beiden nahmen Elektrokabel und Kupferdrähte an sich. Aufmerksame Zeugen hatten das Duo bemerkt und sofort die Polizei gerufen: Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie in der Nähe des Tatortes den 36-Jährigen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten in einer Tüte und einem Rucksack Kupferdrähte und Werkzeug. Sie stellten alles sicher. Der Duisburger muss sich jetzt wegen besonders schweren Diebstahls aus Büroräumen verantworten. Da er seinem Mittäter nicht preisgab, sucht die Polizei nach diesem unbekannten Mann: Er hat lange, dunkle Haare und trug zur Tatzeit eine braune Hose und Jacke sowie eine blau/schwarze Sporttasche. Hinweise bitte an das KK 35 unter der Rufnummer 0203 280-0. (stb)

