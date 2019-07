Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (404/2019) Unfallflucht in Reinhausen

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Ortsteil Reinhausen, Waldstraße Mittwoch, 03. Juli 2019, gegen 10.00 Uhr

GLEICHEN (mb) - In der Waldstraße in Reinhausen hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Mittwochmorgen (03.07.19) einen geparkten VW Golf am linken Außenspiegel beschädigt und ist anschließend einfach weggefahren.

Nach Schilderungen der geschädigten Autobesitzerin stellte sie ihren Wagen in der Waldstraße am rechten Fahrbahnrand zwischen Bushaltestelle und Kreisverkehr ab. Als sie gegen 11.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie die Beschädigung am linken Außenspiegel fest.

Von dem Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friedland unter Telefon 05504/93790-0 entgegen.

