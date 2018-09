POL-LG: ++ Anhänger mit Minibagger entwendet ++ Kopfplatzwunde nach Sturz - 3,5 Promille ++ Einbruch in Bürogebäude ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Bürogebäude

In der Nacht zum 07.09.18 sind unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Straße In der Marsch eingedrungen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und mehrere Türen im Gebäude und entwendeten u.a. Bargeld, einen Beamer und ein Messgerät. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kennzeichen gestohlen

Unbekannte Täter haben am 06.09.18, zwischen 12.30 und 15.15 Uhr, eines der Kennzeichen SAW - EL 101 von einem Pkw Mazda abgebaut und entwendet, der in einem Parkhaus in der Graf-von-Moltke-Straße abgestellt war. Bereits in der Nacht zum 06.09.18 war von einem Citroen ein Kennzeichen LG - PJ 48 abgebaut und entwendet worden. Der Pkw hatte im gleichen Parkhaus gestanden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Dahlenburg - ohne Führerschein unterwegs

Am frühen Nachmittag des 06.09.18 hat eine Polizeistreife einen 63-jährigen Opel-Fahrer in der Straße Am Rinnstein kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer des Pkw nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Lüneburg - Pkw-Reifen beschädigt

Am Morgen des 07.09.18 zeigte ein 53-Jähriger bei der Polizei an, dass ein Reifen seines Pkw Ford von unbekannten Tätern beschädigt wurde, während dieser in der Kurt-Schmumacher-Straße geparkt stand. Spuren deuten darauf hin, dass der Reifen durch Feuer beschädigt wurde. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Am 06.09.18 haben unbekannte Täter aus einer Handtasche die Geldbörse mit etwas Bargeld und persönlichen Papieren einer 53-Jährigen gestohlen. Die Geschädigte hatte ihre Handtasche in einem Gang eines Kaufhauses in der Große Bäckerstraße für einen Moment unbeaufsichtigt abgestellt und sich Ware angeschaut, als sich der Diebstahl ereignete. Die Tat ereignete sich zwischen 12.00 und 12.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Strafanzeige nach Unfallflucht

Am 06.09.18, gegen 10.25 Uhr, wollte ein 72-jähriger Renault-Fahrer im Ochtmisser Kirchsteig einen Parkplatz verlassen. Hierbei touchierte er den VW einer Fahrschule und verursachte Sachschäden von geschätzten 1.500 Euro. Trotzdem er auf den Unfall angesprochen wurde, fuhr der Renault-Fahrer davon, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen den 72-Jährigen ein.

Hittbergen - zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Am 06.09.18, gegen 11.05 Uhr, befuhr eine 42-jährige Daimler-Fahrerin die Feldstraße in Richtung Landesstraße. An der Einmündung Zum Osterberg kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtberechtigten Audi eines 36-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lemgow, OT. Volzendorf - Wiese brennt

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine ca. 1000m² große Wiese am Osterfeuerplatz an der Kreisstraße 40 in den späten Nachmittagsstunden des 06.09.18 in Brand. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Clenze - Kopfplatzwunde nach Sturz - 3,5 Promille

Eine Kopfplatzwunde erlitt eine 52 Jahre alter Radfahrer in den Abendstunden des 06.09.18 in der Schützenholzstraße. Der Clenzer war gegen 18:50 Uhr aufgrund seiner Alkoholisierung (3,5 Promille) gestürzt.

Amt Neuhaus - Anhänger mit Minibagger entwendet

Zwischen dem 06.09.18, 16.00 Uhr, und dem 07.09.18, 06.50 Uhr, haben unbekannte Täter von einem Betriebsgelände in der Straße Am alten Bahnhof einen Anhänger mitsamt dem darauf befindlichen Minibagger gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf geschätzte 23.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Neuhaus, Tel.: 038841/20732, entgegen.

Uelzen

Uelzen - betrunkener Autofahrer kollidiert mit Baum - leistet Widerstand - Polizeibeamter leicht verletzt

Äußerst uneinsichtig zeigt sich ein 45 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel in den Nachmittags-stunden des 06.09.18 nach einem Verkehrsunfall im Bereich des Albrecht-Thaer-Geländes. Der Uelzener war gegen 15:20 Uhr vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Albrecht-Thaer-Gelände unterwegs, kam nach rechts von der Fahrfläche ab und kollidierte mit einem Baum. Der Uelzener erlitt leichte Verletzungen. Gegenüber der alarmierten Polizei zeigte sich der stark alkoholisierte 45-Jährige äußerst uneinsichtig, beleidigte die Beamten und leistete erheblichen Widerstand, so dass ein Beamter leicht verletzt wurde. Ihn erwartet neben dem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung auch Verfahren wegen Beleidigung und Widerstand. Es entstand ein Sachschaden von gut 17.000 Euro.

Uelzen - Handtasche aus Fahrradkorb erbeutet

Eine Handtasche erbeutete ein Unbekannter in den Nachmittagsstunden des 06.09.18 aus einem Fahrradkorb einer 75 Jahre alten Frau in der Veerßer Straße. Die Seniorin hatte die Tasche gegen 17:00 Uhr im Fahrradkorb abgelegt und nicht bemerkt, dass ein Unbekannter dieser gegen 17:00 Uhr mitnahm. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel - trotz Hausverbot in Grillhütte - Platzverweis und Ingewahrsamnahme

In Gewahrsam musste die Polizei einen bereits polizeilich bekannten betrunkenen Bienenbüttler in den Abendstunden des 05.09.18 nehmen. Der 32 Jahre alte, Guineische Staatsbürger war gegen 19:30 Uhr betrunken an der Grillhütte am Kirchplatz aufgefallen. Da der Mann bereits Hausverbot hatte und einem Platzverweis nicht nachkam, ging er in Polizeigewahrsam.

