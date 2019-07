Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (403/2019) Einbruch in Kindergarten in Jühnde - Geld gestohlen

Göttingen (ots)

Jühnde, Galgenkampstraße Nacht zu Dienstag, 2. Juli 2019

JÜHNDE (jk) - Durch eine aufgebrochene Tür sind Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (02.07.19) in einen Kindergarten in Jühnde (Landkreis Göttingen) eingedrungen. Im Büro öffneten die Täter sämtliche Schränke und durchsuchten diese. Die Einbrecher entkamen schließlich mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe und einer Geldkassette. Informationen zur genauen Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeikommissariats Hann. Münden unter der 05541/9510 entgegen.

