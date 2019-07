Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (400/2019) Truckerstammtisch der Autobahnpolizei Göttingen im Juli - Rückblick auf die Lkw-Sicherheitstage und Thema "Ablenkung Handy"

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (mb) - Ein Rückblick auf die Lkw-Sicherheitstage, die am 12. und 13. Juni auf dem Gelände des Autohofes Northeim stattfanden (siehe unsere Pressemitteilung Nr. 365 vom 06. Juni 2019), sowie Wissenswertes zur permanenten Problematik "Handy am Steuer" stehen im Mittelpunkt des nächsten Truckerstammtisches der Göttinger Autobahnpolizei.

Herr Harald Gast, Geschäftsführer des GVN e.V. in der Bezirksgruppe Braunschweig, sowie Polizeihauptkommissar Jörg Arnecke werden durch diese Veranstaltung führen und stehen selbstverständlich auch für Fragen zur Verfügung.

Die Veranstaltung für Brummifahrer, Unternehmer und andere Interessierte findet am kommenden Mittwochabend (03.07.19) wie gewohnt um 18.00 Uhr in der Raststätte Göttingen-West (Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel) statt.

Medien sind wie immer ganz herzlich eingeladen!

