Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (398/2019) Vermutlich beim Abbiegen übersehen - Motorradfahrer bei Frontalzusammenstoß mit PKW auf B 27 zwischen Gieboldehausen und Wollbrandshausen schwer verletzt

Göttingen (ots)

Bundesstraße 27 zwischen Gieboldehausen und Wollbrandshausen Samstag, 29. Juni 2019, gegen 15.10 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (jk) - Auf der B 27 zwischen den Ortschaften Gieboldehausen und Wollbrandshausen (Landkreis Göttingen) sind am Samstagnachmittag (29.06.19) gegen 15.10 Uhr bei einem schweren Verkehrsunfall eine 66 Jahre alte Autofahrerin aus dem Landkreis Northeim und ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Seeburg (Landkreis Göttingen) schwer verletzt worden.

Der Biker wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Göttinger Universitätsklinik geflogen. Ein Rettungswagen transportierte die Frau in ein Duderstädter Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 27 ca. 45 Minuten voll gesperrt.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei Duderstadt wollte die 66-Jährige, die mit ihrem Hyundai in Richtung Wollbrandshausen unterwegs war, von der B 27 nach links in einen Feldweg abbiegen, um zu wenden.

Dabei übersah die Frau aus bislang noch ungeklärter Ursache den in diesem Moment aus Richtung Ebergötzen entgegenkommenden Motorradfahrer und stieß frontal mit diesem zusammen. Bei der Kollision wurde der 61-Jährige durch die Luft geschleudert. Er blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 18.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

