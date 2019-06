Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (396/2019) Mehrere Sachbeschädigungen in Hann. Münden - Unbekannte treiben ihr Unwesen im Stadtgebiet

Göttingen (ots)

Stadtgebiet Hann. Münden in der Nacht zu Samstag, 22. Juni 2019

HANN. MÜNDEN (mb) - In der Nacht zu Samstag (22.06.19) kam es im Stadtgebiet von Hann. Münden zu mehreren Sachbeschädigungen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Unbekannte haben im Sichelnsteiner Weg einen schwarzen Toyota Corolla beschädigt, indem sie den linken Außenspiegel vermutlich abgetreten und die Fahrertür zerkratzt haben. In der Straße Vogelsang klauten sie das vordere Kennzeichen eines schwarzen Fiat Stilo, wobei auch die Kennzeichenhalterung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Beide Fahrzeuge waren jeweils ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt.

Weiterhin haben die Randalierer ein Brückengeländer der Fußgängerbrücke im Amselpfad, welche über den Eselsbach führt, herausgerissen und in den darunter befindlichen Bachlauf geworfen. Die Brücke musste für den Personenverkehr gesperrt werden. Der örtliche Bauhof wurde für weiterführende Maßnahmen in Kenntnis gesetzt.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/951-0.

