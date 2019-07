Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (399/2019) Von der Studentenfeier zum Widerstand

Göttingen (ots)

Göttingen, Zimmermannstraße Sonntag, 30. Juni 2019, gegen 08.00 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - In der Göttinger Zimmermannstraße soll es am Sonntagmorgen während einer Studentenfeier zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein, woraufhin ein Gast die Feier verlassen sollte. Dieser weigerte sich jedoch zu gehen, also musste die Polizei hinzugerufen werden.

Als die Beamten gegen 08.00 Uhr in der Zimmermannstraße eintrafen, konnten sie den 26 Jahre alten Mann aus Bovenden bereits auf dem Gehweg antreffen. Bei der anschließenden Personenkontrolle weigerte sich der augenscheinlich alkoholisierte Mann jedoch energisch, seine Personalien preiszugeben. Jegliches Reden half nichts, er war absolut unkooperativ und reagierte zunehmend aggressiver auf die Bitten der Polizisten, seine Personalien zu nennen. Schließlich wollte er die Situation durch eine Flucht beenden, hieran konnte er allerdings von den eingesetzten Beamten gehindert werden. Anschließend ging es dann für ihn mit dem Streifenwagen zur Wache in der Otto-Hahn-Straße, wo er - scheinbar ganz geschafft von den Ereignissen des frühen Morgens - die angeordnete Blutentnahme ganz friedlich verschlief. Gegen 14 Uhr wurde der 26-Jährige dann aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Im Zusammenhang mit dem Geschehen haben die Beamten Ermittlungsverfahren wegen u.a. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung eingeleitet.

