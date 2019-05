Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an 9 Fahrzeugen

Landau: 02.05.2019, 18:50 Uhr - 03.05.2019, 00:30 Uhr (ots)

Bislang unbekannte Täter zerkratzen vermutlich mit einem spitzen Gegenstand insgesamt 9 PKW die in Landau, in der Xylanderstraße/Ravelinstraße/Parkstraße abgestellt waren. Aufgrund der Spurenlage wird derzeit von mehr als einem Täter ausgegangen. Bei einem in der Xylanderstraße abgestellten schwarzen Opel Meriva dürfte der Tatzeitraum gegen 19:00 Uhr gewesen sein, weil das Fahrzeug zwischen 18:50 - 19:00 Uhr dort abgestellt war. Die Gesamtschadenshöhe dürfte mindestens 10000EUR betragen. An manchen Fahrzeugen wurde die gesamte Fahrzeugseite zerkratzt.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere bezüglich verdächtigen Wahrnehmungen am 02.05.2019, gegen 19.00 Uhr in der Xylanderstraße, nimmt die Polizei in Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

