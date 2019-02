Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gasleck in der Vogelwoogstraße

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Lecks an einem außenstehenden Gastank sind am Dienstag Feuerwehr und Polizei in die Vogelwoogstraße ausgerückt. Der Besitzer eines Cafés hatte in seinem Geschäft Gas gerochen und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr kümmerte sich um den undichten Gastank. Wie es zu dem Leck kam konnte nicht geklärt werden. Hinweise auf eine vorsätzlich herbeigeführte Leckage bestehen aktuell nicht. Menschen kamen nicht zu Schaden. |erf

