Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl im Baumarkt

Kaiserslautern (ots)

Ein 18-Jähriger ist am Dienstag in einem Baumarkt beim Diebstahl erwischt worden. Ein Zeuge beobachtet den mutmaßlichen Dieb dabei, wie er einen Winkelschleifer und eine Metallbürste einsteckte. Mit dem Werkzeug verließ der 18-Jährige den Markt, ohne die Ware zu bezahlen. Auf dem Parkplatz sprach der Zeuge den Mann an und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife fest. Weil sich der 18-Jährige zunächst nicht ausweisen konnte, musste er die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten. Dort wurde seine Identität festgestellt. Den Mann erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls. |erf

