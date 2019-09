Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: 24-jähriger Randalierer greift Polizisten an

Duisburg (ots)

Wegen eines Randalierers rückte am Dienstagabend (24. September) um 23:20 Uhr eine Streifenwagenbesatzung zur Spickerstraße aus. Vor Ort traf sie neben Zeugen (31, 47) einen 24-jährigen Duisburger an, der - offensichtlich alkoholisiert - schreiend und tobend Einlass in das Haus eines Verwandten verlangte. Durch Faustschläge auf den Boden hatte der Mann bereits blutende Hände. Als die Polizisten ihn zur Ordnung rufen wollten, ging er aggressiv auf die Beamten zu, würgte einen der beiden und versuchte, ihm einen Kopfstoß zu verpassen. Der 24-Jährige wurde gefesselt und zur Wache verbracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Ordnungshüter fertigten eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und entließen den Mann nach Ausnüchterung aus dem polizeilichen Gewahrsam.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell