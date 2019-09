Polizei Duisburg

POL-DU: Datteln: Schleusentor zerstört Steuerhaus

Auf dem Wesel-Datteln-Kanal ist es an der Schleuse Ahsen (Wesel-Datteln-Kanal km 55.900) am Mittwoch (25. September, 8:55 Uhr) zu einem schweren Unfall gekommen. Beim Herausfahren aus der Schleuse senkte sich das Tor zu früh und stieß mit einem tschechischen Schubverband zusammen. Dabei wurden das Schiffsheck, das Steuerhaus, Teile des Wohnungsdaches, ein Kran, und das Beiboot abgerissen. Der 55-Jährige Schiffsführer blieb unverletzt. Die Wasserschutzpolizei nahm den Unfall auf, schrieb eine Anzeige gegen den Schleusenwärter wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs und informierte die zuständigen Stellen. Der Schleusenbetrieb in der großen Kammer wurde eingestellt. Der havarierte Schubverband, der mit Weizen beladen auf dem Weg von Magdeburg nach Rotterdam war, darf wegen des zerstörten Steuerhauses zunächst nicht weiterfahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe mindestens 120.000 Euro. (stb)

