Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch in Bauhüttenschiff

Dömitz (ots)

Bei einem Einbruch in ein Bauhüttenschiff in Dömitz haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch zahlreiches Werkzeug gestohlen.

Das Schiff ist am Uferbereich der Elbe in Dömitz festgemacht. Dort verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Werkstattraum und entwendeten aus diesem mehrere Werkzeuge, unter anderem zwei Motorsägen, einen Hochastschneider, einen Kompressor und eine Werkzeugkiste. Der Schaden soll sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und sucht noch mögliche Zeugen der Tat.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Julia Staude

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell