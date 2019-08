Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei verletzte Beamte nach Auseinandersetzung in Lübtheen

Lübtheen (ots)

Bei einem Einsatz am Dienstagabend in Lübtheen wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Die Beamten wurden zu einer körperlichen Auseinandersetzung und Bedrohung zwischen zwei Personen in die Wilhelmstraße gerufen.

Zunächst verhielt sich der offenbar unter Drogeneinfluss stehende Angreifer ruhig. Als die eingesetzten Polizisten den 18-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen wollten, griff dieser die eingesetzten Beamten jedoch plötzlich an. Er trat einem Beamten ins Gesicht und versetzte einer Beamtin einen Schlag auf die Nase. Dabei wurden beide Beamte leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortführen. Der Angreifer konnte schließlich überwältigt und gefesselt werden. Dabei leistete er weiterhin massiven Widerstand. Anschließend wurde der Mann zum Zentralgewahrsam nach Schwerin gebracht.

Der 18 Jahre alte Mann muss sich nun wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

