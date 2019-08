Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vermisster Wanderer tot aufgefunden -Presse- und Medienmitteilung der Kriminalinspektion Neuwied

Rheinbrohl/Leutesdorf (ots)

Der seit 24.07.2019 vermisste 59-jährige Wanderer wurde am gestrigen Sonntagvormittag tot in einem Wald, in der Gemarkung Leutesdorf, abseits eines Waldweges, aufgefunden. Die Auffindestelle befindet sich in einem unübersichtlichen Waldgebiet, zwischen den Ortslagen Oberhammerstein und Rockenfeld, fernab seiner ursprünglich vorgesehenen Route (Rheinsteig). Es wird von einem Unglücksfall ausgegangen.

