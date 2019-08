Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Derschen - Hochwertiges E-Bike gestohlen

Derschen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde aus einem Schuppen in Derschen ein hochwertiges E-Bike entwendet. Der Schuppen als Teil eines Garagen-Nebengebäude befindet sich in der Straße Zur Burg in Derschen. Der mit einem Vorhängeschloss gesicherte Schuppen wurde von den bislang unbekannten Tätern aufgebrochen. Das Vorhängeschloss wurde ebenfalls entwendet. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike der Marke Husquarna, Typ LC 5. Der Rahmen war in der Grundfarbe weiß mit silberner Aufschrift. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

