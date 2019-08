Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Papiercontainer in Brand gesetzt

Parchim (ots)

In Parchim haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag mehrere Papiercontainer in Brand gesetzt. Drei Behältnisse wurden dabei zerstört. Zwei weitere Container konnten von der eingesetzten Feuerwehr aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 600 Euro geschätzt. Das Feuer ist gegen 23:00 Uhr in der Goethestraße entdeckt worden, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.

