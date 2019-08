Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Motorradfahrer leicht verletzt

Parchim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Schweriner Straße in Parchim wurde am Dienstagmorgen ein Motorradfahrer leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Fahrer eines Ford Transit beim Auffahren auf die Schweriner Straße den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersehen haben, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Kradfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Er wollte sich anschließend selbstständig in medizinische Behandlung begeben. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern weiter an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Katja Hoppe

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell