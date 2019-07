Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 15.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag kam ein 65-jähriger Pkw-Führer aus Recklinghausen, vermutlich aus gesundheitlichen Gründen, nach links von der Fahrbahn an. Der Unfall ereignete sich auf der Cranger Straße. Der 65-Jährige fuhr nach dem Verlassen der Fahrbahn noch ca. 75 Meter weit durch Sträucher. An dem Auto entstand ca. 15.000 Euro Sachschaden. Außer einem leichten Schock blieb der Fahrer unverletzt. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden.

