Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: 5-Jähriger "flüchtet" mit Fahrrad nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Eine 29-jährige Fahrradfahrerin aus Oer-Erkenschwick befuhr am Mittwoch um 20:30 Uhr die Stimbergstraße. In Höhe eines Verbindungsweges zur Longbentonstraße stieß sie mit einem 5-jährigen Fahrradfahrer, ebenfalls aus Oer-Erkenschwick, zusammen. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. Medizinische Hilfe war nicht erforderlich. Der 5-Jährige fuhr weiter nach Hause. Hier konnte er angetroffen werden. Er war unverletzt. An dem Fahrrad der 29-Jährigen entstand 100 Euro Sachschaden.

