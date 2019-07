POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten

Polizeipräsidium Recklinghausen

Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro hinterließ ein unbekanntes Fahrzeug an einem geparkten, schwarzen 1-er BMW. Der Wagen stand in der Nacht zu Mittwoch an der Hegelstraße. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Castrop-Rauxel:

Bei einer Unfallflucht an der Luisenstraße ist am Dienstag zwischen 16.00 h und 16.30 h ein geparkter, grauer VW Atreon so stark beschädigt worden, dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro entstanden ist. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete.

Dorsten:

Weil er einem überholenden Auto im Gegenverkehr ausweichen musste, kam am Dienstag um 13.20 h ein 27-Jähriger aus Datteln mit seinem Auto von der Bochumer Straße ab. Er fuhr gegen einen Leitpfosten. Der Sachschaden wird insgesamt auf 4300 Euro geschätzt. Der Wagen, der ihm entgegengekommen war, hielt nicht an, sondern flüchtete. Bei dem Flüchteten soll es sich um einen dunklen VW Golf gehandelt haben. Der Fahrer war zwischen 20 und 30 Jahre alt.

Gladbeck:

Auf der linken Spur der Buersche Straße kam es am Mittwoch um 10.30 h zu einer Kollision des Wagens einer 19-jährigen Fahrerin aus Gladbeck und einem Lkw. Die 19-Jährige fuhr stadtauswärts. Auf der Fahrspur neben ihr war ein weißer-grauer Lkw unterwegs. Als die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, zog der Lkw auf die Spur der jungen Frau und touchierte den Wagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro. Der Lkw fuhr weiter, der Fahrer kümmerte sich nicht um die Unfallfolgen.

Herten:

Mit einem Schaden in Höhe von 2000 Euro fand ein Fahrer seinen Wagen am Mittwochmorgen an der Theodor-Heuss-Straße. Er hatte den Wagen am Dienstagabend unbeschädigt dort geparkt. Heute Morgen war der Pkw vorne links beschädigte. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

