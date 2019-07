Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Gewalttäter fest und vollstreckt Haftbefehl des Amtsgerichtes Geilenkirchen

Aachen - Geilenkirchen (ots)

Am Sonntag haben Beamten der Bundespolizei einen 36-jährigen Mann am Hautbahnhof in Aachen festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl des Amtsgerichtes Geilenkirchen wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Der 36-Jährige war zum Hauptverhandlungstermin nicht erschienen und ist seitdem flüchtig gewesen. Deswegen hatte ihn das Amtsgericht zur Festnahme ausschreiben lassen. Bei seiner Durchsuchung wurden zudem noch kleinere Mengen an Amphetamin aufgefunden, die die Beamten beschlagnahmten. Gegen ihn wurde wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eine Anzeige gefertigt. Im Anschluss wurde er in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen verbracht.

