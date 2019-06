Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Medizinische Erstversorgung

Ennepetal (ots)

Am 17.06.2019 kam es um 12:42 Uhr zu einem medizinischen Notfall in einer Kindertagesstätte an der Gasstraße in Ennepetal. Da zeitnah kein Rettungsmittel verfügbar war, rückte von der Feuer- und Rettungswache Ennepetal das Hilfeleistungslöschfahrzeug zum sogenannten FIRST RESPONDER-Einsatz aus. Die 6 Feuerwehrbeamten führten eine medizinische Erstversorgung durch und übergaben den Patienten abschließend an die Besatzung des DRK-Rettungstransportwagens aus Breckerfeld. Dieser Einsatz endete um 13:04 Uhr.

