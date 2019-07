Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Bei einem Einbruch in ein Haus an der Castroper Straße haben Unbekannte am Dienstagmorgen Schmuck, Geld und einen Schlüssel erbeutet. Die Einbrecher hatten eine Tür aufgehebelt und die Zimmer durchsucht.

Gladbeck:

Mit Bargeld, Kopfhörern, einem IPad und Musikboxen entkamen Einbrecher, die am Dienstag im Laufe des Tages in eine Wohnung an der Heringstraße eingebrochen sind. Sie hatten die Tür aufgebrochen und sich so Zugang verschafft.

Marl:

Ein blonder, kräftiger Mann hat in der Nacht zu Mittwoch versucht, an der Bergstraße in ein Geschäft einzubrechen. Ein Zeuge sah den Mann und verständigte die Polizei. Der Einbrecher flüchtete, bevor er die Tür öffnen konnte und bevor die Polizei eintraf.

Um Hinweise bitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

