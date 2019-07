Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei leicht Verletzte und 18.000 Euro Schaden

Recklinghausen (ots)

An der Oberhausener Straße sind bei einem Unfall am Mittwoch um 08.55 h zwei Menschen verletzt worden. Ein 47-jähriger Taxifahrer aus Bottrop konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als vor ihm Autos bei "rot" an einer Fußgängerampel in Höhe des Forsthauses hielten. Er fuhr auf den Wagen eines 50-jährigen Bottropers auf. Dieser wurde noch auf das Auto eines 52-jährigen Bottropers geschoben. Der 50- und der 52-Jährige wurden ins Krankenhaus gebracht. Beide konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Wagen des 50-Jährigen musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

