Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Jungen stürzen mit Fahrrädern

Recklinghausen (ots)

Drei Jungen im Alter von 11 und 12 Jahren stießen am Dienstag gegen 13.45 h mit ihren Fahrrädern an der Talstraße zusammen. Zwei 12-Jährige fuhren vorne und gerieten mit den Lenkern aneinander. Die beiden Gladbecker kamen zu Fall. Der hinter ihnen fahrende 11-jährige Gladbecker konnte nicht mehr bremsen und fuhr in die Unfallstelle. Alle drei wurden leicht verletzt. Ein Junge wurde direkt ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nach ambulanter Behandlung wieder gehen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell