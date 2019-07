Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unbekannte Unfallstelle gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein Zeitungsbote bemerkte am Donnerstagmorgen, gegen 01:20 Uhr, zwei Pkw mit frischen Unfallspuren an der Kamphoffstraße. Einer der Pkw war erheblich beschädigt, unter anderem war ein Reifen platt. Augenscheinlich war der rote Ford Fiesta das Fahrzeug des Unfallverursachers. An der Halteranschrift konnte der mutmaßliche Fahrer des Pkw, ein 40-Jähriger aus Marl, angetroffen werden. Da er augenscheinlich stark alkoholisiert war, musste er mit zur Polizeiwache. Hier wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Führerschein des 40-Jährigen wurde sichergestellt. Aufgrund der Unfallspuren muss von einer weiteren, bislang unbekannten, Unfallörtlichkeit ausgegangen werden. Es entstand mindestens 3.300 Euro Sachschaden.

Hinweise zu einer möglichen weiteren Unfallörtlichkeit erbittet das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell