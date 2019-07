Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.07.2019 mit einem Bericht dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Sontheim: Einbrecher beim Besenwirt

In eine Besenwirtschaft in Heilbronn-Sontheim und die dazu gehörenden Räume brachen Unbekannte in der Nacht zum Freitag ein. Kurz nach 3 Uhr, das konnte einer Überwachungskamera entnommen werden, begaben sich die Täter wohl von der Spitzwegstraße her auf das Anwesen und brachen zwei Holztore auf. Aus einer Kasse stahlen sie etwas Bargeld, einen fest verbauten Tresor rührten sie nicht an. Die Höhe des angerichteten Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei hofft, dass jemand in der Nacht zum Freitag im Sontheimer Raidweg, Ecke Spitzwegstraße, im Bereich des dortigen Weinausschanks, verdächtige Personen oder ein Fahrzeug beobachtet hat

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell