Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Heuballen angezündet

Grabow (ots)

In Grabow haben noch unbekannte Täter am Sonntagabend einen Heuballen in Brand gesetzt. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Acker und weitere Objekte verhindert werden. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Nach ersten Zeugenhinweisen soll der Heuballen im John-Brinckmann-Weg gegen 17:45 Uhr durch zwei etwa 16-jährige männliche Personen entzündet worden sein, welche anschließend in Richtung Parkanlage flüchteten. Ein mutmaßlicher Täter soll dabei mit einem blauen T-Shirt und schwarzer ¾ Hose bekleidet gewesen und mit einem BMX-Rad mit gelbem Lenker davon gefahren sein. Der zweite mutmaßliche Täter soll ein graues T-Shirt und eine graue Hose getragen und einen Rucksack sowie ein Fahrrad bei sich gehabt haben. Die Polizei in Ludwigslust (03874/ 4110) hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Katja Hoppe

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell