Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Feuerwehr löscht brennende Garage

Hagenow (ots)

Beim Brand einer Garage in Hagenow ist am Sonntagnachmittag ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro entstanden. Ein in der betreffenden Garage abgestellter PKW wurde durch das Feuer zerstört. Der Brand wurde gegen 17:00 Uhr in einem Garagenkomplex in der Friedrich-Heincke-Straße festgestellt, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam. Zeitgleich hat die Polizei die ersten Ermittlungen am Brandort aufgenommen. Es ist nicht auszuschließen, dass der Brand von dem ausgebrannten Fahrzeug ausging. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern jedoch noch an.

