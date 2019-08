Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Neuhausen-Hamberg - Mitfahrer unter umgestürzten Traktor eingeklemmt und schwer verletzt

Neuhausen-Hamberg (ots)

Am Samstag gegen 18.45 Uhr befuhr ein 17-jähriger mit einem Traktor einen Feldweg von Hamberg kommend in Richtung Schellbronn. Der Fahrer wollte nach links in einen anderen Feldweg abbiegen. Infolge nicht angepaßter Gechwindigkeit stürzte der Traktor um. Der 17-jährige Beifahrer wurde aus dem Traktor geschleudert und unter dem umstürzenden Traktor eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr Neuhausen, die mit 6 Fahrzeugen vor Ort war, befreit. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungshubschrauber, einem Rettungswagen und den Helfern vor Ort im Einsatz. Am Traktor entstand nur geringer Sachschaden.

