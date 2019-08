Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Herxheim am Berg - unfallflucht

Herxheim am Berg (ots)

Am Samstag, 17.08.2019, stellte eine 33jährige Frau aus Ludwigshafen ihren VW-Golf im Zeitraum von 12:45 Uhr bis 14:10 Uhr ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Weisenheimer Straße in Herxheim am Berg ab. Als die Frau zu ihrem Golf zurück kam, stellte sie einen frischen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 500 Euro. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Golf der Ludwigshafenerin gefahren war, sich jedoch nicht um die Schadensregulierung kümmerte, sondern sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

