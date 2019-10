Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Gartenlaube und Keller

Letmathe (ots)

Zwischen dem 26. September und dem vergangenen Mittwoch ist ein Unbekannter in eine Gartenlaube an der Oestricher Straße eingebrochen. Dort nahm er eine Kettensäge an sich und verschwand. Zwischen dem 24. September und dem vergangenen Mittwoch verschwand aus einem Keller an der Oestricher Straße ein Fahrrad. Ein Unbekannter knackte ein Vorhängeschloss und nahm das rote Cube Mountainbike an sich. Die Letmather Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 5029-0.

