Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Nollingen: Fußgängerin bei Unfall verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Beim nach links Abbiegen von der Nollinger Straße in die Untere Dorfstraße übersah ein 52-jähriger VW-Fahrer am Dienstag, 29.10.19, gegen 18.15 Uhr, offensichtlich eine Fußgängerin. Die 54-jährige Frau überquerte in diesem Moment die Fahrbahn und wurde von dem VW erfasst. Hierbei zog sie sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am VW entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zum Unfallzeitpunkt sollen sich mehrere Fahrzeuge an der Einmündung befunden haben. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht zur Klärung des Unfallherganges Zeugen.

