Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung - 14-jährige Farida-Hanum N. ist seit gestern Abend vermisst - 1. Folgemeldung - Polizei nimmt Fahndung zurück!

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt: Die 14-jährige Farida-Hanum verließ am gestrigen Abend (30. April) gegen 21.15 Uhr unbemerkt das Wohnhaus ihrer Eltern an der Sandstraße. Wir berichteten. Das Mädchen ist von der Polizei in Duisburg aufgegriffen worden. Sie ist soweit unverletzt. Die Polizei nimmt die Fahndung zurück! /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell