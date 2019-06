Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall auf der Siegstraße - 25-Jährige verletzt

Netphen (OT Dreis-Tiefenbach) (ots)

Eine 25-jährige Frau befuhr heute Morgen, gegen 06:30 Uhr, die Siegstraße in Dreis-Tiefenbach in Richtung Netphen. Aus bisher noch unbekannter Ursache kam die junge Frau in Höhe der Gartenstraße mit ihrem Skoda nach rechts von der Straße ab. Der Wagen pralle gegen einen Lichtmast und einen Zaun, bevor er wieder zurückrollte und dabei leicht das Fahrzeug einer nachfolgenden Dame streifte. Die 25-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 15.000,- Euro geschätzt. Die Siegstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für circa 1 Stunde gesperrt.

