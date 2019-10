Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fahrradfahrer beschädigt bei Flucht einen Streifenwagen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 29.10.19, gegen 20.30 Uhr, wollten Polizisten einen Radfahrer ohne Licht in der Werderstraße in Rheinfelden kontrollieren. Hierzu wurden dem Radler deutliche Anhaltezeichen gegeben, welche dieser jedoch ignorierte und versuchte zu flüchten. Mit dem Dienstwagen wurde ihm daraufhin der Weg versperrt. Allerdings zwängte sich der Mann zwischen einer Hauswand und dem Fahrzeug hindurch, wobei er am Streifenwagen einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro verursachte. Kurz danach warf der Mann sein Rad weg und versuchte zu Fuß zu flüchten. Er konnte jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Tasche wurden einige Gramm Marihuana aufgefunden. Den 21 Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

