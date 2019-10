Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: mehrere Sachbeschädigungen und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Einen Schaden von ca. 2000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker, als er am Montag einen geparkten Skoda an der Fahrertüre beschädigte, der zwischen 18.45Uhr und 21.30 Uhr in der Schumannstraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen: Auf Gegenfahrbahn geraten

Als am Montagabend ein 36-jähriger Peugeot-Lenker gegen 21.30 Uhr die Industriestraße aus Richtung der Ausfahrt B 19 befuhr, kam er im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer entgegenkommenden 42-jährigen VW-Lenkerin kollidierte. Der Unfallverursacher, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 20.000 Euro beziffert.

Hütlingen: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Einen Auffahrunfall verursachte am Montag eine 78-jährige VW-Lenkerin, als sie gegen 18.10 Uhr auf der K 3320 in Richtung Hüttlingen fahrend aus Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw auffuhr und diesen noch auf einen weiteren Pkw aufschob.

Aalen: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Freitag und Sonntag besprühte ein Unbekannter die westliche Fassade des Mercatura-Gebäudes in der Weidenfelder Straße mit einem ca. drei Meter langen Querstrich. Außerdem wurden mehrere Buchstaben-Folgen und Zeichen an zwei Gebäudesäulen sowie auf einen Briefkasten mit blauem Filzstift angebracht. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert.

Westhausen: Auffahrunfall

Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der B 29 ein Auffahrunfall, bei dem ein Gesamtschaden von ca. 9000 Euro entstand. Ein aus Richtung Nördlingen kommender 37-jähriger Ford-Lenker hatte auf Höhe Immenhofen zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 39-jährige VW-Lenker aufgrund eines Rückstaus verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf.

Ellwangen: Reifen an Pkw zerstochen

Von einem Unbekannten wurden am Montagvormittag an einem geparkten Pkw Opel Mokka die beiden rechten Reifen zerstochen. Das Fahrzeug war zwischen 7.50 Uhr und 11 Uhr im Parkhaus der Virngrundklinik auf der 1. Etage abgestellt.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Beim Linksabbiegen in die Wolfgangstraße missachtete eine 57-jährige Ford-Lenkerin am Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr den Vorrang einer entgegenkommenden 47-jährigen Audi-Lenkerin und kollidierte mit dieser. Die Audi-Lenkerin erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

